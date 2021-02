per Mail teilen

Der Schneefall sorgt in Rheinhessen stellenweise für Probleme im Verkehr. Laut Polizei hat es zum Beispiel rund um Alzey wegen glatter Straßen schon mehrere Autounfälle gegeben.

Allerdings blieb es bislang bei Blechschäden. In der ganzen Region sind Streu- und Räumfahrzeuge im Einsatz. In Mainz hat sich der Winterdienst schon so vorbereitet, dass er ab 3 Uhr Dienstagfrüh die Straßen und Radwege von Schnee und Eis befreien kann. Autofahrer sollten nach Angaben der Stadt aber trotzdem im Berufsverkehr mehr Zeit einplanen.

Zugverkehr durch Schneefälle beeinträchtigt

Im Bus- und Bahnverkehr rund um Mainz kann es zu Ausfällen und Verspätungen kommen. So wurden beispielsweise die Fahrten nach Essenheim und Zornheim eingestellt, sagte eine Sprecherin des Rhein-Main-Verkehrsverbundes.

Der Fernverkehr der Deutschen Bahn ab dem Mainzer Hauptbahnhof ist durch die extremen Schneefälle und Unwetter in Norddeutschland und Nordrhein-Westfahlen weiterhin eingeschränkt. Nach Angaben der Deutschen Bahn fallen viele Fernverkehrszüge über Mainz zum Beispiel Richtung Hamburg, Berlin und Köln weiterhin aus.