Am Dienstag werden in Rheinhessen wieder Stechmücken bekämpft. Per Hubschrauber bringt die Kommunale Aktion zur Schnakenbekämpfung (KABS) vor allem über Waldgebieten für die Larven tödliche Bazillen aus.

Auch in diesem Jahr werden in der Region zwischen Eich (Kreis Alzey-Worms) und Bingen (Kreis Mainz-Bingen) wieder Stechmücken bekämpft. Bislang nur die Waldmücke - Rheinschnaken gibt es nach Angaben einer KABS-Sprecherin derzeit noch keine. Deren Larven entwickeln sich ihr zufolge erst bei wärmeren Temperaturen und bei Hochwasser. Die Waffe, die die KABS mit den Hubschraubern einsetzt, ist ein Eisgranulat. Darin befindet sich der Bacillus thuringiensis israelensis. 1976 wurde dieser Mikroorganismus in der israelischen Wüste Negev entdeckt und danach wissenschaftlich erforscht. Gemeinsam mit der Universität Heidelberg entwickelte die KABS daraus einen einzigartiges, biologisches Bekämpfungsmittel gegen Stechmücken. Deren Larven fressen die Bazillen, was zum Tod der Stechmücken-Larven führt. Mit einem Hubschraubern verteilt die KABS Eisgranulat, indem sich der Bacillus thuringiensis israelensis befindet. dpa Bildfunk picture alliance/dpa, Uli Deck Schnakenbekämpfer auch zu Fuß unterwegs Bereits seit mehreren Wochen sind die Schnakenbekämpfer auch zu Fuß in der Region unterwegs, unter anderem im Raum Worms. Dort versprühen sie den Wirkstoff mit Rückenspritzen. Am Dienstag kommt an Stellen, die zu Fuß nicht erreichbar waren, der Hubschrauber zum Einsatz. Insgesamt behandelt die KABS eine Fläche von etwa 6.000 Quadratmetern. Dadurch kann die Stechmückenplage zwar nicht vollständig vermieden, aber deutlich eingeschränkt werden. In der Region sind Stechmücken mittlerweile die Ausnahme. Was ist der Unterschied zwischen Stechmücken und Schnaken? Umgangssprachlich ist es das dasselbe, aber weit gefehlt – nur eines der beiden Insekten hat einen Stechrüssel: die Stechmücke. Eine Schnake kann überhaupt nicht stechen. Sie mag auch kein Blut, sondern ernährt sich von Nektar. Bei Stechmücken und Schnaken handelt es sich also um zwei ganz verschiedene Insekten. Auch in der Größe unterscheiden sich die Schnaken von den Blutsaugern: Die harmlose Schnake kann bis zu vier Zentimeter groß sein, die gefährliche Stechmücke dagegen nur etwa einen Zentimeter. 99 Prozent weniger Stechmücken Schätzungen zufolge befinden sich auf behandelten Flächen 99 Prozent weniger Stechmücken als auf unbehandelten. Dafür bringt die KABS jedes Jahr mehrere hundert Tonnen des Wirkstoffes aus, der Untersuchungen zufolge lediglich die Stechmückenpopulation reduziert. Andere Insekten sind demnach nicht betroffen.