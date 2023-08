Der Weiher gibt dem Schlosspark in Bad Kreuznach seinen besonderen Charme. Jetzt muss das Grünflächenamt nachhelfen, damit das Ökosystem in dem kleinen See nicht kippt.

Der Weiher im Schlosspark ist von Bäumen umgeben. Das ist zwar schön anzuschauen, allerdings macht das viele Laub der Bäume dem Weiher zu schaffen. Die Blätter zersetzen sich im Wasser und verschlammen den Teich. Ökosystem droht zu kippen Das Wasser im Weiher komme aus kleinen Quellen aus dem Wald, sagt Hans Sifft, der für die Grünflächen der Stadt zuständig ist. Es fließt also kein Bach oder Fluss durch den Weiher, der ihn auch mal durchspülen kann. Der viele Schlamm wird damit zum Problem. Denn inzwischen ist laut Sifft so viel Schlamm im Weiher, dass nur noch wenig Wasser drin ist. Damit drohe das Ökosystem zu kippen. Etwa alle zehn Jahre müsse der Weiher deshalb ausgebaggert werden. Nur so könnten das Biotop und die Schönheit des Weihers erhalten bleiben. "Der Weiher passt toll in den Park und er hat sehr viel Charme mit seiner Insel in der Mitte." Viele Fische sind schon umgezogen Im Schlossparkweiher leben viele Kleinfische, aber auch einige Karpfen. Der für den Weiher zuständige Angelsportverein ASV Nahe hat in den vergangenen Wochen mehrmals Fische aus dem Weiher geholt und an verschiedenen Stellen in der Nahe wieder ausgesetzt. Weil das Wasser nicht ganz abgelassen wird, können die restlichen Fische im Weiher problemlos überleben, versichert der Vorsitzende Marco Welten. Im nächsten Jahr sollen dann auch wieder neue Fische im Schlossparkweiher ausgesetzt werden. "Wir werden dann auch wieder für 'frisches Blut' sorgen", sagt Welten. werde verhindert, dass sich die Fische im Weiher immer nur untereinander vermehren. Spezialbagger rückt an Für die Arbeiten wird ein Spezialbagger benötigt. Er schaufelt den breiigen Schlamm zunächst auf den Weg um den Weiher. Später soll der Schlamm an einem Parkplatz des Schlossparks gelagert werden und dort trocknen, bevor er abtransportiert wird. In etwa zwei Wochen sollen die Arbeiten am Weiher abgeschlossen sein und das Wasser wieder nachlaufen. Innerhalb von zwei Tagen sei der Weiher wieder voll und der Schlosspark wieder so, wie er sein sollte, sagt Hans Sifft.