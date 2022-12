Schließfach-Diebstahl in Mainz - Klage gegen Sparda-Bank Südwest

Schadensersatz in Millionenhöhe gefordert

Anfang April hatten Unbekannte in Mainz und Saarbrücken Bankschließfächer leer geräumt. Der Schaden geht in die Millionen. Jetzt klagen Betroffene am Mainzer Landgericht auf Schadensersatz.

Die bislang unbekannten Täter hatten allein in der Sparda-Bank-Filiale in der Mainzer Rhabanustraße insgesamt 62 Schließfächer geknackt. Sie nahmen alles mit, was nicht niet- und nagelfest war: Bargeld, Gold und hochwertigen Schmuck. Den Kundinnen und Kunden der Bank entstanden dadurch zum Teil hohe Verluste. Die Schadenssumme beläuft sich nach Ansicht von Experten auf mehrere Millionen Euro. Mainzer Kanzlei vertritt Betroffene Nach Angaben der Kanzlei Dr. Schuld aus Mainz-Gonsenheim lässt die Regulierung des Schadens jedoch immer noch auf sich warten. Deswegen habe man jetzt beim Landgericht Mainz mehrere umfangreiche Schadensersatzklagen gegen die Sparda-Bank Südwest eingereicht. Man berate und vertrete mittlerweile mehr als 30 betroffene Kundinnen und Kunden aus dem Raum Mainz und Saarbrücken. Sicherheitstechnik angeblich ungenügend Die Anwälte werfen der Sparda-Bank Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Schließfachanlagen vor. Nach bisherigen Recherchen sei die Sicherheitstechnik der Anlagen völlig ungenügend. Die Täter hätten ihren Raubzug offenbar völlig ungestört und in aller Seelenruhe planen und durchführen können. "Viele haben ihre Altersvorsorge verloren" Neun Monate nach der Tat habe die Sparda-Bank für die Vorfälle noch immer keine Verantwortung übernommen, heißt es von Seite der Kanzlei. "Dabei ist der Schaden für unsere Mandantinnen und Mandanten enorm, viele haben ihre gesamten Ersparnisse und ihre Altersvorsorge verloren", heißt es in einer Mitteilung. Verhandlungstermine vor dem Landgericht Mainz stehen laut Kanzlei noch nicht fest. Polizei hofft auf Hinweise Wer Hinweise zu dem Schließfach-Diebstahl oder möglichen Verdächtigen geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz in Verbindung zu setzen - entweder unter der Telefonnummer 06131/ 65-3633 oder per Email: kdmainz.kdd@polizei.rlp.de. Bisher keine Spur von den Tätern Die Mainzer Kriminalpolizei hat bislang keine Spur von den Tätern. Sie fahndet seit Mai 2022 mit Fotos nach den Unbekannten. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Diebe zuvor die Kundendaten der Opfer ausgespäht haben und so auf die vollautomatischen Schließfächer zugreifen konnten. Staatsanwaltschaft und Polizei sind sich sicher, dass es sich bei den Unbekannten um professionelle Täter aus dem Bereich der Organisierten Kriminalität handelt.

Sendung am Di. , 27.12.2022 16:00 Uhr, Am Nachmittag, SWR4 Rheinland-Pfalz