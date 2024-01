In Schlangenlinien auf A63 unterwegs - Polizei sucht Zeugen

per Mail teilen

Die Polizei sucht Auto- und Lkw-Fahrer, denen am Dienstagmittag auf der A63 einen Fahrer aufgefallen ist, der zwischen Biebelnheim und Nieder-Olm die Spur nicht halten konnte.

Gegen 14:30 Uhr wurde der Fahrer der Autobahnpolizei in Heidesheim gemeldet. Ein VW Passat sei in Schlangenlinien auf der A63 in Richtung Mainz unterwegs. Nach Angaben der Polizei kam es dabei zu mehreren verkehrsgefährdenden Manövern. Der Fahrer sei beinahe mit mehreren Autos zusammengestoßen.

Die Polizei konnte das Fahrzeug stoppen. Der Fahrer habe keine Drogen oder Alkohol zu sich genommen. Er soll aber übermüdet gewesen sein.

Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrverhalten oder den Beinahe-Zusammenstößen geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Heidesheim zu melden (Telefon: 06132/9500).