In Bad Kreuznach hat sich am Dienstag Abend eine Schlägerei zwischen mehreren Männern ereignet. Mindestens drei wurden dabei verletzt, meldet die Polizei. Anfangs soll es vor einem Supermarkt in Bad Kreuznach zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen sein. Hintergrund seien Meinungsverschiedenheiten im Straßenverkehr gewesen, berichtet die Bad Kreuznacher Polizei. Anschließend habe sich der Streit verlagert, an einen anderen Ort. Dort sei bei einer Schlägerei auch ein Besenstiehl eingesetzt worden. Die Bilanz: zwei Männer erlitten Platzwunden am Kopf, ein anderer hat vermutlich einen Finger gebrochen. Die anderen Tatbeteiligten konnten offenbar fliehen. Die Polizei bittet Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, sich zu melden.