Schlägertrupp stürmt Bar in Alzey und verprügelt Gäste

Sie kamen zu zehnt und ließen eine Bar in Alzey zerstört zurück. Die Polizei sucht jetzt nach den Tätern.

Wie die Polizei mitteilt, gingen am Mittwochabend mehrere Notrufe ein, die eine Schlägerei in einer Bar in der Hospitalstraße meldeten. Mindestens zehn Unbekannte waren in die Bar gekommen und hatten unvermittelt auf die Gäste eingeschlagen. Sechs der Gäste wurden verletzt. Einer sogar so schwer, dass er ins Krankenhaus musste.

Die noch unbekannten Täter benutzten laut Polizei die Stühle des Lokals als Schlagwerkzeuge. Damit verletzten sie nicht nur die Gäste, sondern beschädigten auch die Einrichtung der Bar erheblich. Außerdem versprühten die Angreifer Pfefferspray.

Täter auf der Flucht

Als die Polizei eintraf, flohen die Täter. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Um wen es sich bei den Personen handelt und warum sie scheinbar so unvermittelt in die Bar gekommen sind, um diese zu beschädigen, ist derzeit noch unklar.

Die Polizei in Alzey bittet Zeugen, sich zu melden. Auch mögliche weitere Verletzte, die die Bar schon vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen haben, sollen sich an die Polizei wenden.