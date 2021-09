per Mail teilen

Im Anschluss an das Backfischfest in Worms hat es in der Nacht mehrere Schlägereien gegeben. Nachdem es auf dem Fest selbst ruhig geblieben war, musste die Polizei, laut Bericht, mehrere Gruppen betrunkener Festgäste trennen. Einem Mann wurde bei einer Schlägerei mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Er musste mit einer Augenreizung ins Krankenhaus. Die Polizei hat gegen mehrere Beteiligte Anzeigen gestellt.