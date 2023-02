per Mail teilen

Jugendliche haben auf dem Ingelheimer Bahnhofsvorplatz einen Mann brutal zusammengeschlagen. Laut Polizei haben sie außerdem mehrfach auf ihn eingestochen - vermutlich mit einem Messer.

Zeugen sagten der Polizei, sie hätten am Mittwochnachmittag gesehen, wie etwa zehn Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren den am Boden liegenden Mann geschlagen und getreten hätten. Als sie dazwischengehen wollten, seien die Täter Richtung Selz geflüchtet.

Mann durch mehrere Stichwunden schwer verletzt

Der Rettungsdienst hat laut Polizei anschließend am ganzen Körper des 38-jährigen Opfers Prellungen festgestellt, am Rücken befanden sich zudem mehrere Stichwunden. Das Opfer sei nur bedingt ansprechbar gewesen und habe aufgrund seiner Verletzungen noch nicht vernommen werden können. In Lebensgefahr schwebe der Mann aber nicht.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Beamten klären jetzt, ob von der Tat Videoaufzeichnungen vorliegen. Denn ein Teil des Bahnhofsvorplatzes wird von Kameras überwacht. Bislang seien noch keine Verdächtigen gefasst worden, sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitag. Wer Hinweise hat, soll sich unter der Rufnummer 06132/6551-0 oder per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de bei der Ingelheimer Polizei melden.