Bei einer Schlägerei in Kirn im Kreis Bad Kreuznach am Montagabend sind sieben Personen verletzt worden, drei davon schwer. Nach Angaben der Polizei waren in der Innenstadt etwa 20 Männer und Frauen aufeinander losgegangen.

Die Polizei geht zurzeit davon aus, dass zwei Familien am Montagabend gegen 21 Uhr in der Innenstadt in Streit geraten waren. Ob sie zufällig aufeinander geraten oder verabredet waren, sei unklar, so ein Sprecher der Polizei.

Einige der Beteiligten hätten sich aber offenbar zuvor bereits mit Eisen- oder Holzstangen und anderen Schlagwaffen, unter anderem Baseball-Schlägern, ausgestattet. In Augenzeugenvideos ist zu sehen, wie sie damit aufeinander einschlagen. Es sind laut Polizei auch Steinplatten geworfen worden.

Neue Form der Brutalität

Eine Schlägerei in diesem Ausmaß sei ein Novum in Kirn, sagte ein Beamter am Dienstagmorgen. So etwas habe es noch nicht gegeben. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Jetzt würde weiter ermittelt und Zeugen sowie Beteiligte würden befragt. Dazu hat die Kriminalinspektion Bad Kreuznach eigenen Angaben zufolge eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Personen, die etwas beobachtet haben, sollen sich unter der Telefonnummer 06752-1560 melden.