In Alzey ist es vor einem Cafe am späten Freitagabend zu einer Massenschlägerei gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatten Zeugen den Notruf gewählt. Ersten Ermittlungen zufolge waren 40 Personen aufeinander losgegangen. Offenbar waren die betrunkenen Gäste im Lokal in Streit geraten und hatten sich dann draußen geprügelt. Einer der Beteiligten erlitt laut Polizei eine Platzwunde am Kopf. Die Ermittlungen über den Auslöser für die Schlägerei dauern an.