Schläger zu sechs Jahren Haft verurteilt

Das Landgericht Mainz hat einen 24-Jährigen wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu einer Haftstrafe von sechs Jahren verurteilt. Der obdachlose Mann hatte am Mainzer Hauptbahnhof einen Mann geschlagen, der daraufhin ungebremst mit dem Kopf auf den Boden geknallt war. Das 46-jährige Opfer war später im Krankenhaus an den schweren Kopfverletzungen verstorben. Ein Motiv für den Angriff konnte im Gerichtsprozess nicht festgestellt werden. Die Richter berücksichtigten strafmildernd, dass der 24-Jährige seit vielen Jahren alkohol- und drogenabhängig ist. Immer wieder war er im vergangenen Jahr an den Haltestellen vor dem Mainzer Hauptbahnhof als Schläger aufgefallen. Er hatte im Prozess gesagt, er habe täglich zwei bis drei Flaschen Wodka getrunken und erinnere sich nicht mehr an den Vorfall. Das Mainzer Landgericht geht davon aus, dass der 24-Jährige stark in seiner Steuerungsfähigkeit eingeschränkt war. Es ordnete neben der Gefängnisstrafe die Unterbringung in einer Entzugsklinik an.