Als "Schimmel-Kita" hat der evangelische Kindergarten in Partenheim (Kreis Alzey-Worms) traurige Berühmtheit erlangt. Jetzt sind die Sanierungsarbeiten abgeschlossen.



Nach zweieinhalb Jahren Schimmel, Nässe und einer Schließung haben die Kinder und ihre Erzieherinnen der Kita in Partenheim wieder ein richtiges Dach über dem Kopf - eines ohne Löcher.

Jahrelanger Kampf gegen Nässe und Schimmel

In den vergangenen Wochen wurde es noch einmal richtig laut auf dem Dach. "Jetzt ist aber alles fertig", freut sich Leiterin Brenda Klingel. "Jetzt dürfe es in der Kita auch wieder ruhiger werden." Und damit meint sie nicht nur den Baulärm, sondern die ganzen Diskussionen um die Kita in den letzten zweieinhalb Jahren.

Nach Bauarbeiten darf es bei uns in der Kita wieder ruhiger werden.

30 Jahre gibt es die Kita in Partenheim schon. Da macht auch das beste Flachdach mal schlapp. Und als das vor zwei Jahren passierte, kam der evangelische Kindergarten nicht mehr aus den Schlagzeilen raus. Monatelang war das Dach der Kita undicht, es regnete an mehreren Stellen ins Gebäude. Das Dach wurde zwar immer wieder repariert, dauerhaft dicht wurde es aber nicht. Durch die Nässe kam der Schimmel, damals musste der Betrieb sogar für ein paar Monate eingestellt werden.

Elternbrief ans Bildungsministerium

Als dann wieder Kinder in der Kita betreut werden durften, war das Problem aber immer noch nicht zufriedenstellend gelöst. Weiterhin drang Wasser ein, die Balken fingen an zu faulen. Die Eltern hatten die Nase voll und schrieben einen Brief an die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Sie beschwerten sich über die unhaltbaren Zustände.

Zwei Gutachten belegen: Keine Feuchtigkeit mehr

Nach weiteren Arbeiten, unter anderem von einer Fachfirma, war dann sicher: Das Dach ist dicht, es kann sich kein Schimmel mehr bilden. Danach wurde es komplett saniert und jetzt am Mittwoch wird es feierlich eingeweiht. Und danach geht dann hoffentlich auch der Wunsch von Kita-Leiterin Brenda Klingel nach mehr Ruhe in Erfüllung.