Bei sehr warmen Temperaturen machen sich meist männliche Schildkröten auf die Suche nach einer Lebensabschnittsgefährtin. Diese Suche nach Liebe endet allerdings oft im Tierheim - wie derzeit in Wiesbaden, Bad Kreuznach oder Ingelheim.

In den Tierheimen in der Region steigt seit einigen Wochen die Zahl der Schildkröten, die irgendwo gefunden und dann abgegeben wurden. Der Grund dafür ist der Liebeshunger der Tiere, der bei warmen Temperaturen steigt.

Die Schildkröten, die häufig in Gärten gehalten werden, lassen sich dann kaum noch aufhalten. Sie untergraben Zäune, können gar nicht so schlecht klettern und finden Lücken im Gehege. Wenn die Besitzer dann noch im Urlaub sind, wird der Ausbrecher auch erstmal nicht vermisst.

Tierheim Wiesbaden hat Probleme mit den liebeshungrigen Schildkröten

"Gartenflüchtlinge" nennt sie das Tierheim in Bad Kreuznach. In diesem Jahr sei es aber nicht schlimmer als sonst mit den Ausbrechern.

Anders scheint das im Tierhein Wiesbaden zu sein: In einem Artikel des Wiesbadener Kuriers heißt es, dass in den vergangenen Monaten ein Dutzend Schildkröten gefunden und abgegeben wurden. Das Heim platze nun aus allen Nähten, die Tiere müssten leider in engen Terrarien untergebracht werden.

Fotos der Schildkröten helfen

In Ingelheim stellt die Anzahl der liebestollen Schildkröten dagegen noch kein Problem dar. Auch, weil die meisten Tiere von ihren Besitzern wieder abgeholt würden. Auch in Bad Kreuznach läuft das so - meist würden Fotos der Tiere in den sozialen Netzwerken veröffentlicht, worauf sich sehr häufig die verlassenen Besitzer melden. Und Schildkröten, die offenbar nicht vermisst werden, könnten recht schnell neu vermittelt werden, sagte ein Sprecher des Ingelheimer Tierheims.

Exotische Schildkröten im Tierheim Bad Kreuznach

Ein größeres Problem beim Thema Schildkröte, so der Sprecher des Bad Kreuznacher Tierheims, seien in diesem Jahr die exotischen Exemplare. So seien deutlich mehr sogenannte Rotwangenschildkröten an der Nahe ausgesetzt worden als in den vergangenen Jahren.

Diese Tiere gelten als invasive Art, das heißt, sie gehören eigentlich nicht in unsere Umwelt, können sich aber anpassen und dann so stark ausbreiten, dass sie den Bestand der heimischen Flora und Fauna gefährden können.

Aufmerksame Passanten hätten in der Vergangenheit mehrere Rotwangenschildkröten im Bad Kreuznacher Tierheim abgegeben. Diese bedürfen nicht nur besonders aufwendiger und teurer Pflege, sie dürfen auch nur an geprüfte und zertifizierte Halter abgegeben werden.

Diese Exoten dürften also länger Gäste im Tierheim sein. Während sich die liebestollen heimischen Schildkröten wohl erstmal wieder eine neue Lücke im Gartenzaun suchen müssen.