Tankmotorschiff verursacht Unfall am Industriehafen

Ein Binnenschiff hat am Sonntagnachmittag am Industriehafen in Mainz-Mombach Steganlagen und zwei Boote beschädigt. Wie die Wasserschutzpolizei mitteilt, verursachte das mit Methanol beladene Tankmotorschiff Sog und Wellenschlag, während es rückwärts in die Hafenanlage fuhr. Die Steganlagen zweier Sportvereine und zwei dort liegende Schiffe seien dadurch beschädigt worden. Die genaue Schadensumme sei noch unklar. Die Wasserschutzpolizei sicherte Stegteile, die den Rhein hinabtrieben. Den Angaben zufolge blieb das Tankmotorschiff unbeschädigt. Vermutlich sei der Unfall aufgrund einer Fehleinschätzung des Fahrers passiert.