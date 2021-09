In Rüdesheim am Rhein ist am Freitag beim Betanken eines Fahrgastschiffs Dieselkraftstoff in den Rhein gelaufen. Wie die Polizei berichtet, kam es deshalb über eine Länge von etwa anderthalb Kilometern entlang des Ufers vereinzelt zu Schlieren auf der Wasseroberfläche. Eine weitere Ausbreitung konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Tiere und Pflanzen seien nicht gefährdet gewesen, so die Polizei. Sie ermittelt nun gegen die Verursacher wegen Gewässerverunreinigung.