Schießübungen der US-Army in Wackernheim

Die US Army hat für Freitag Schießübungen auf dem Schießstand in Wackernheim (Kreis Mainz-Bingen) angekündigt. Auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Nieder-Olm wird darauf hingewiesen, dass es zu Lärmbelästigungen für die Anwohner in den umliegenden Gemeinden kommen kann. Die US Army wolle unter Gefechtsbedingungen auf der Wackernheimer Anlage üben. Vor etwa einem Monat hatten Schießübungen der Amerikaner im Ober-Olmer Wald Anwohner erschreckt: Gegen 4 Uhr morgens hatten mehrere Anwohner aus der Umgebung die Polizei gerufen, weil sie Schüsse aus Maschinengewehren gehört hatten.