Bau der Schiersteiner Brücke wird teurer

Sie zählt zu den wichtigsten Autobahnbrücken im Rhein-Main-Gebiet. Kommendes Jahr soll sie fertig werden. Nach Angaben der Autobahn GmbH kostet der Bau inzwischen etwa 34 Millionen Euro mehr.

Die ursprüngliche Berechnung stammt aus dem Jahr 2013. Damals wurde gerade mit dem Neubau der Schiersteiner Brücke begonnen. Die Kosten der A643-Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden wurden auf etwa 216 Millionen Euro geschätzt. Neun Jahre später folgt nun eine Korrektur nach oben - und zwar auf etwa 250 Millionen Euro. Was genau teurer geworden ist, ist nicht bekannt. Nach Angaben der Autobahn GmbH soll die neue Schiersteiner Brücke im kommenden Jahr komplett für den Verkehr frei gegeben werden. Eigentlich sollte die Brücke, die über den Rhein führt, bereits in diesem Jahr in Betrieb gehen.

Auf der A643 ist bis Sommer 2023 Geduld gefragt

In den Sommerferien 2023 müsste die Autobahnbrücke dann noch einmal für ein Wochenende voll gesperrt werden, so die Behörde. Dann müsse ein Höhenunterschied von rund einem Meter ausgeglichen werden. Anschließend seien zwar noch weitere Bauarbeiten nötig, die könnten aber unter laufendem Betrieb durchgeführt werden.

Salzbachtalbrücke auch erst 2023 fertig

Eine weitere wichtige Autobahnbrücke im Rhein-Main-Gebiet war ebenfalls in die Jahre gekommen und muss neu gebaut gebaut werden: die Salzbachtalbrücke. Derzeit ist der Abschnitt der A66 rund um die Baustelle gesperrt. Auch hier wird die Freude bei den Pendlerinnen und Pendlern aus dem Raum Mainz groß sein, wenn sie ab kommendem Jahr wieder auf direktem Wege in Richtung Frankfurt fahren können. Für den Neubau der Salzbachtalbrücke plant die Autobahn GmbH derzeit nach eigenen Angaben rund 150 Millionen Euro ein. Diese Brücke war 2021 wegen massiver Schäden zunächst gesperrt und dann gesprengt worden. Der Neubau des südlichen Brückenteils in Fahrtrichtung Frankfurt soll Ende 2023 fertig werden, der nördliche Teil soll bis Mitte 2025 folgen.