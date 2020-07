Es wird schlimmer, bevor es besser wird: Die Schiersteiner Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden muss an den kommenden Wochenenden voll, an Werktagen teilweise gesperrt werden. Doch das Ende der Bauarbeiten ist in Sicht.

Die Bauarbeiten an dem sogenannten Herzstück der Schiersteiner Brücke gehen dem Ende entgegen. Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) soll es im August wieder möglich sein, bei Mainz-Mombach in Richtung Wiesbaden auf die Autobahnbrücke aufzufahren. Für die restlichen Arbeiten müsse die Schiersteiner Brücke (A643) allerdings an den kommenden drei Wochenenden voll gesperrt werden, so der Landesbetrieb. Am Freitagabend geht es um 21 Uhr los. Twitter In dieser Zeit werden demnach unter anderem die provisorische Übergangskonstruktion der Schiersteiner Brücke abgebaut und der Fahrbahnbelag erneuert. Die Umleitung erfolgt an diesen Wochenenden über die Weisenauer Brücke (A60). Bis die Arbeiten abgeschlossen sind, kann der Verkehr laut LBM unter der Woche nur einspurig über die Schiersteiner Brücke geführt werden. SWR I. Hartmann Baukosten rund 216 Millionen Euro Das Herzstück, das jetzt fertig gestellt wird, war von dem Bau-Unfall vor fünf Jahren betroffen. Infolge eines Fehlers bei den Arbeiten war die Brücke damals abgesackt und musste zwei Monate lang voll gesperrt werden. Die neue Rheinbrücke zwischen Mainz und Wiesbaden soll im kommenden Jahr fertig sein. Die Planer schätzen die Gesamtkosten auf etwa 216 Millionen Euro. Die A643 mit der Schiersteiner Brücke ist Teil des sogenannten Mainzer Ringes (A643, A66, A671 und A60), der unter anderem im Fernverkehr eine wichtige Rolle spielt. Das Autobahnstück ist Bindeglied zwischen den Ländern Rheinland-Pfalz und Hessen. An diesen Tagen ist die Schiersteiner Brücke gesperrt 1. Sperrwochenende: 24. bis 27. Juli 2020 2. Sperrwochenende: 31. Juli bis 3. August 2020 3. Sperrwochenende: 7. bis 10. August 2020 Die Sperrungen erfolgen jeweils von Freitag um 21 Uhr bis Montag um 5 Uhr.