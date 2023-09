Schiersteiner Brücke nach Lkw-Unfall wieder frei

Auf der A643 ist am Morgen zwischen Wiesbaden und Mainz ein Lastwagen umgekippt. Seit dem späten Nachmittag ist die Autobahn wieder komplett befahrbar.

Der Unfall auf der Rheinbrücke war gegen 4 Uhr in Höhe der Autobahnausfahrt Mainz-Mombach passiert. Dort kam der Lastwagenfahrer mit seinem Sattelzug in einer Ausfädelungsspur nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach Angaben der Polizei prallte der Lkw gegen eine Fahrbahnbegrenzung aus Beton, kippte um und blieb auf der Fahrerseite liegen. Die Bergung des Lastwagens zog sich über viele Stunden hin.

Abfahrt Mainz-Mombach bleibt bis Samstagvormittag gesperrt

Zwar ist die Brücke seit etwa 17:30 Uhr wieder komplett frei. Nach Angaben eines Polizeisprechers muss die Abfahrt Mainz-Mombach allerdings voraussichtlich bis Samstagvormittag gegen 10 Uhr gesperrt bleiben. Bei dem Unfall seien die Schutzwände am Fahrbahnrand so stark beschädigt worden, dass nun mobile Schutzwände aufgestellt werden müssten.

Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt

Nach Angaben der Autobahnpolizei Heidesheim wurde der 40-jährige Lastwagenfahrer bei dem Unfall schwer verletzt. Er wurde im Führerhaus eingeklemmt und musste befreit werden. Die schwierige Bergung des Verletzten dauerte etwa zwei Stunden. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Beifahrer wurde leicht verletzt.

Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 100.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Heidesheim zu melden.

Staus rund um Wiesbaden

Wegen der Sperrung kam es in den Wiesbadener Stadtteilen Biebrich und Schierstein und in der Mainzer Straße in der Innenstadt zu Staus. Auch im Busverkehr gab es erhebliche Verspätungen. Gegen Mittag hatte sich die Lage wieder entspannt. In Mainz kam es zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.