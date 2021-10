Schiersteiner-Brücke erst 2023 vollständig befahrbar

per Mail teilen

Die neue Schiersteiner Brücke kann erst Anfang 2023 vollständig für den Verkehr freigegeben werden. Wie die Autobahngesellschaft des Bundes mitteilt, wirken sich unter anderem die Schäden an der Salzbachtalbrücke auf den Bau rund um die Schiersteiner Brücke aus. Eigentlich sollten beide Brückenteile der A643 bereits in diesem Jahr fertig werden. Jetzt gehen die Planer davon aus, dass die Rheinbrücke im Sommer kommenden Jahres fertig wird. Schuld daran sei der viele Regen der vergangenen Monate. Allerdings könne die fertige Schiersteiner Brücke auch dann noch nicht genutzt werden, da ihre Anschlussstelle Äppelallee als Umleitungsstrecke für die gesperrte Salzbachtalbrücke fungiert. Erst wenn andere Straßen im Bereich der Salzbachtalbrücke wieder befahrbar seien, können Veränderungen vorgenommen werden, so die Autobahngesellschaft. Daher werde der zweite Teil der neuen Schiersteiner Brücke voraussichtlich erst 2023 befahrbar sein.