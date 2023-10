per Mail teilen

Nach einem Unfall am Wochenende ist auf der A643 die Ausfahrt Mainz-Mombach nach wie vor gesperrt. Ein Autofahrer war dort gegen eine Absperrung geprallt, die jetzt repariert werden muss.

Ein Sprecher der Autobahnmeisterei Heidesheim sagte, er hoffe, dass die Ausfahrt noch heute wieder freigegeben werden kann. Zuvor muss aber die beschädigte Absperrung erneuert werden. Dafür wird auf der Autobahn in Höhe Mainz-Mombach Richtung Bingen die rechte Spur gesperrt.

Tonnenschwere Betonteile sichern Autobahn

Die Ausfahrt muss mit neuen Betonelementen begrenzt werden, so die Autobahnmeisterei. Ein Betonelement wiege über eine Tonne. Die Teile werden mit einem Lkw antransportiert und müssen dann mit einem Kran aufgestellt werden.

Laut Autobahnmeisterei ist es wichtig, die Betonteile möglichst schnell auszutauschen. Sie sichern die Fahrbahn zur Seite hin, da es an der Stelle zehn Meter in die Tiefe geht. Der Radverkehr ist von der Sperrung nicht betroffen.

Betrunkener Autofahrer hatte Kurve in Höhe Mainz-Mombach nicht gekriegt

In der Nacht auf Sonntag war ein betrunkener Autofahrer in der Kurve der Ausfahrt geradeaus gefahren und gegen die Absperrung geprallt, so ein Sprecher der Autobahnpolizei Heidesheim.

Ein Bein des Mannes wurde eingeklemmt, er musste von der Feuerwehr befreit werden. Der 24-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Er muss laut Polizei jetzt mit Führerscheinentzug und einem Strafverfahren rechnen.

Erst kürzlich Lkw-Unfall an derselben Stelle der A 643

Ende September hatte an genau derselben Stelle bereits ein Lkw einen Unfall. Er war umgekippt und musste geborgen werden. Die Absperrung war danach nur provisorisch wieder aufgebaut worden.

Den Schaden schätzt die Autobahnpolizei auf rund 30.000 Euro. Die neue Schiersteiner Brücke war erst Mitte August nach jahrelangen Bauarbeiten wieder für den Verkehr freigegeben worden.