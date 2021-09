"Schichtwechsel" bei Behinderten-Werkstätten in der Region

In der Region nehmen heute mehrere Werkstätten für Menschen mit Behinderung am bundesweiten Aktionstag mit dem Titel "Schichtwechsel" teil. Dabei geht es darum, dass Menschen mit und ohne Behinderung für einen Tag ihren Arbeitsplatz miteinander tauschen. In der Rheinhessen-Werkstatt in Wörrstadt findet zum Beispiel ein Tausch mit einem ortsansässigen Hotel statt und in der Lebenshilfe Worms mit dem Deutschen Roten Kreuz. Ziel des Aktionstages "Schichtwechsel" ist es laut Veranstaltern, den Beteiligten einen Perspektivwechsel zu ermöglichen und mit Klischees über Werkstätten für Menschen mit Behinderung aufzuräumen.