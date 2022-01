Scheune brennt zwischen zwei Wohnhäusern

Ein Scheunenbrand in Partenheim im Kreis Alzey-Worms hat bis tief in die Nacht für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Laut Polizei hatte ein vorbeifahrender Anwohner am Nachmittag entdeckt, dass aus der Scheune, die zwischen zwei Wohnhäusern steht, Rauch quoll. Er habe die Bewohner gewarnt und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten laut Polizei ein Übergreifen der Flammen auf die Wohngebäude größtenteils verhindern. Es sei aber ein "nicht unerheblicher" Schaden an den Gebäuden entstanden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.