Schausteller feiern Gottesdienst für verunglückten Kollegen

Nach dem schweren Unfall an einem Fahrgeschäft hat das Mainzer Volksfest "Rhein-Frühling" wieder geöffnet. Die Schausteller haben am Vormittag einen Gottesdienst für ihren verletzten Kollegen gefeiert.

Rund 50 Menschen kamen auf die Bahn eines Autoscooter-Fahrgeschäfts, um mit der Schausteller-Pfarrerin Christine Beutler-Lotz für den Verletzten zu beten. Vor allem Kolleginnen und Kollegen des verunglückten Mitarbeiters nahmen am Gottesdienst teil. Es war ihnen anzumerken, dass sie das Unglück am Mittwochnachmittag geschockt hat: Einer von ihnen wurde lebensgefährlich verletzt - mitten bei der Arbeit. Der 25-jährige Mann war an einem Fahrgeschäft von einer Gondel mitgerissen worden.

Laut Polizei besteht inzwischen keine Lebensgefahr mehr. Marco Sottile, Sprecher der Mainzer Schausteller, sagte dem SWR: "Ich bin froh, dass es keine inneren Verletzungen und keine Kopfverletzungen sind. Das einzige, was er hatte, ist eine Lungenquetschung." Der 25-Jährige sei in der Nacht operiert und aufgrund der Schmerzen in ein künstliches Koma versetzt worden.

"Rhein-Frühling" hat wieder regulär geöffnet

Nachdem die Buden und Fahrgeschäfte nach dem Unfall am Mittwoch vorzeitig geschlossen worden waren, öffnete der "Rhein-Frühling" am Donnerstag wieder regulär für Besucherinnen und Besucher. Laut Schausteller-Sprecher Sottile soll der Familientag fortgesetzt werden, der am Mittwoch durch den Unfall unterbrochen worden war. Schausteller würden an ihren Buden individuelle Rabatte geben. Am morgigen Karfreitag bleibt das Volksfest geschlossen.

"Ich glaube, dass es im Interesse des [verletzten] Mitarbeiters liegt, dass wir heute den 'Rhein-Frühling' wieder starten."

Fahrgeschäft "Intoxx" bleibt erst mal geschlossen

Der Unfall auf dem Volksfest ereignete sich am Mittwoch am Fahrgeschäft "Intoxx".

Das Fahrgeschäft "Intoxx", an dem der Mitarbeiter verunglückt war, bleibt laut Sottile bis Samstag außer Betrieb. Polizei und Staatsanwaltschaft sowie die Gewerbeaufsicht ermitteln. Der verunglückte Mitarbeiter soll zum Unfall befragt werden, sobald es ihm besser geht.

Die Mainzer Ordnungsdezernentin Manuela Matz (CDU) sagte dem SWR, dass bislang kein technischer Defekt am Fahrgeschäft festgestellt wurde. Die Gewerbeaufsicht werde nun prüfen, ob die vorgeschriebenen Sicherheitsunterweisungen durchgeführt wurden. "Das ist natürlich bei dem Betrieb solcher Fahrgeschäfte notwendig, dass diejenigen, die da arbeiten, auch wissen, was sie tun dürfen und was nicht."