Der Schaustellerverband Rheinhessen fordert von der Politik eine Perspektive in Corona-Zeiten. Seit einem Jahr gebe es keine Veranstaltungen, für viele Schausteller sei die finanzielle Lage extrem schwierig, so der Verbandsvorsitzende Spreuer. Derzeit lebe man von der Hoffnung. Spreuer appelliert ebenfalls an die Veranstalter von Festen. Es sei nicht sinnvoll, jetzt schon Veranstaltungen für den Herbst abzusagen. Die Schausteller seien in der Lage, auch kurzfristig ein Volksfest auf die Beine zu stellen, die Konzepte lägen vor. Der Schaustellerverband Rheinhessen vertritt eigenen Angaben zufolge rund 50 Betriebe in Mainz und Rheinhessen.