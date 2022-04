Schaulustige stören Rettungseinsatz

Bei einem Rettungseinsatz in Oppenheim am Freitagnachmittag hat die Polizei nach eigenen Angaben Schaulustige zurückhalten müssen. Die Rettungskräfte waren zu einer Baustelle gerufen worden, weil dort ein Arbeiter bewusstlos geworden war. Die Feuerwehr konnte ihn durch ein Dachfenster bergen, er wurde anschließend ins ins Krankenhaus gebracht. Für die Dauer des Einsatzes musste die Straße in Oppenheim gesperrt bleiben . An der Sperrung habe man immer wieder Schaulustige zurückdrängen müssen, so die Polizei.