Das Pfarrhaus in Ingelheim sieht aus, als hätte der Verpackungskünstler Christo es eingewickelt. Dabei soll die Folie den Kugelkäfern und Holzwürmern im Gebälk den Garaus machen.

Gleich drei kirchliche Gebäude in Rheinhessen packen Schädlingsbekämpfer in dieser Woche in Folie ein. Mit einer speziellen Methode sollen Schädlinge bekämpft werden, die die Bausubstanz der Gebäude gefährden.

In Ingelheim wird das 370 Jahre alte Pfarrhaus mit Folie luftdicht verschlossen. Danach wird das Haus mit einem speziellen Gas gefüllt, das alle Kugelkäfer und Holzwürmer im Gebäude und auch deren Eier innerhalb von fünf Tagen abtötet. Anschließend müsse dann nur noch gut gelüftet werden, so ein Sprecher der Spezialfirma.

Ein Hausbockweibchen neben einer Larve mit Fraßspuren im Holz. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Hubert Link

Auch in Gau-Odernheim soll das Pfarrhaus mit der speziellen Methode, die an den Verpackungskünstler Christo erinnert, bis Ostern schädlingsfrei sein. Und am Freitag beginnt die Firma, die Christuskirche in Hackenheim mit Folie abzudichten. Dort sitzt der Hausbock im Gebälk des Dachstuhls.

Giftiges, aber wirkungsvolles Gas

Eingesetzt wird nach Angaben der Firma ein Gas mit dem Wirkstoff Sulfurylfluorid. Das Gas ist geruch- und farblos und sei bei Hautkontakt und Einatmen als giftig eingestuft. In Deutschland gibt es nach Angaben der Spezialfirma nur wenige Unternehmen, die eine Erlaubnis haben, solche Begasungen durchzuführen. Es sei aber die wirkungsvollste, materialschonendste und zeitgünstigste Methode, um die Schädlinge loszuwerden.