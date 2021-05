Gewitter, Starkregen und heftiger Wind haben am Sonntagabend für einige Einsätze der Feuerwehren in Mainz, Bad Kreuznach und Rheinhessen gesorgt. Verletzt wurde niemand.

Gegen 18:30 war das Gewitter über die Region Rheinhessen-Nahe gezogen. Polizei und Feuerwehr mussten mehrfach ausrücken.

Sturm lässt Bäume knicken

So war unter anderem in Bad Kreuznach durch Sturmböen ein Baum umgestürzt und versperrte eine Straße. Mitarbeiter der Feuerwehr und des städtischen Bauhofs sägten den Baum in Stücke und räumten ihn weg. Nach anderthalb Stunden sei die Straße wieder frei gewesen, so die Polizei Bad Kreuznach.

Straße unter Wasser

Im Gewerbegebiet in Bad Kreuznach, in der Nähe des Michelin-Werks, stand außerdem eine Straße rund 40 Zentimeter unter Wasser. Nach Angaben der Polizei war ein durch das Unwetter verstopfter Abwasserkanal daran Schuld. Die Feuerwehr pumpte das Wasser ab.

Auch in Mainz und Rheinhessen knickten Bäume und Äste ab, dadurch seien zum Teil Autos beschädigt worden, so die Mainzer Polizei. Auch seien Bauzäune umgekippt. Es habe aber glücklicherweise keinen Verletzten gegeben. Nach etwa 45 Minuten sei alles wieder vorbei gewesen, hieß es am Montagmorgen von Seiten der Mainzer Polizei.

Gewitter über Stadion - Mainz 05-Spiel mit kleiner Pause

Auch in der Fußball-Bundesliga machte sich das Gewitter bemerkbar: Weil es über der Opel-Arena blitzte und donnerte, wurde die zweite Halbzeit des Heimspiels des FSV Mainz 05 gegen Dortmund verspätet angepfiffen.