Saulheim startet Spendenaktion - Energiepauschale an Bedürftige weitergeben

per Mail teilen

Jeder bekommt die Energiepauschale des Bundes. Doch während die einen auf diese Untersützung dringend angewiesen sind, können andere sich die steigenden Energiepreise durchaus leisten. Eine Saulheimer Initiative will jetzt helfen, das Geld gerechter zu verteilen.

Die hohen Energiekosten und steigenden Lebensmittelpreise bringen viele an den Rand der Verzweiflung - davon sind die Macher der Initiative "Energiespendenfond Saulheim" überzeugt. Deshalb ist die Idee entstanden, eine Hilfsaktion zu gründen - sozusagen zur Umverteilung.

Die Idee ist einfach: Jede Person oder Familie, der das möglich ist, wird gebeten, die erhaltenen Zuschüsse der Bundesregierung zu den hohen Energiekosten ganz oder teilweise in den Fonds zu spenden, sei es die Energiepauschale oder die angekündigte Übernahme des Gasabschlags. Das Geld soll dann jenen zugute kommen, die es dringender benötigen, beispielsweise ältere Menschen mit kleiner Rente, Familien und Alleinerziehende.

Alle Fraktionen im Gemeinderat ziehen mit

Es gehe darum, angesichts der explodierenden Energiekosten in diesem Winter Solidarität zu zeigen, sagt Wolfgang Breul, einer der Organisatoren. Die Aktion sei von Saulheimern für Saulheimer - unabhängig von politischer Richtung oder Konfession.

So habe man alle vier Fraktionen im Gemeinderat mit ins Boot holen können. Und auch alle drei Kirchengemeinden in Saulheim unterstützten die Aktion.

Mitte Dezember sollen erste Spenden ausgezahlt werden

Weil es in der Kürze der Zeit nicht möglich war, einen Verein zu gründen, sei die Initiative nun als Ausschuss bei der evangelischen Kirchengemeinde Nieder-Saulheim angesiedelt, so Greul. Beim nächsten Treffen soll über Details der Hilfsaktion beraten werden, etwa, nach welchen Kriterien das Geld an Bedürftige verteilt werden soll.

Die Organisatoren gehen davon aus, dass sie Mitte Dezember die ersten Spenden auszahlen können. Sie seien selbst sehr gespannt, wie viele Spender sich beteiligen werden.

Wiesbadener Verein ist erfolgreiches Vorbild

Ein erfolgreiches Vorbild für die Aktion gibt es mit dem Wiesbadener Verein "Silberstreifen". Er unterstützt schon seit vielen Jahren ältere Menschen mit geringem Einkommen. Vor einigen Wochen hatte der Verein alle besser verdienenden Wiesbadener Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, ihre Energiepauschale für Menschen mit weniger Geld zu spenden.

Der Verein ist nach eigenen Angaben überwältigt von der Resonanz. Mehr als 63.000 Euro seien bislang gespendet worden. Dieses Geld wird nun in Form von Lebensmittel-Gutscheinen über jeweils 50 Euro an Bedürftige verteilt.