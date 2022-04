Mauer der Kupferbergterrasse wird saniert

Die Sanierung der Mauer an der Mainzer Kupferbergterrasse soll in der zweiten Hälfte dieses Jahres starten. Nach Angaben des von der Stadt beauftragten Ingenieurbüros sind die Untersuchungen am beschädigten Mauerwerk so weit fortgeschritten, dass bis zum Sommer ein genauer Bauzeitplan und die Kostenschätzung vorliegen sollen. Die Mauer ist durchfeuchtet und durch große Mengen an Salz belastet, außerdem hat der Erddruck sie verformt, sodass bereits einzelne Steine herausfallen.

Teile der Mauer sind deswegen schon mit einem Drahtgeflecht überzogen und eine Treppe gesperrt. Zur Sanierung werde man unter anderem der Mauer mit einer speziellen Technik das Salz entziehen, die Terrasse oberhalb der Mauer besser abdichten und einzelne Steine oder Steinabschnitte erneuern, so das Ingenieurbüro. Das werde insgesamt rund fünf Jahre dauern.