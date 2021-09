Die Sanierung des Deutschhauses in Mainz ist so gut wie abgeschlossen. Nach Angaben eines Landtagssprechers werden derzeit nur noch kleinere Arbeiten zu Ende geführt. Während der vergangenen sechs Jahre wurde der Sitz des rheinland-pfälzischen Landtages für rund 73 Millionen Euro grundsaniert. Bereits in der vergangenen Woche sei ein Teil der Landtagsverwaltung in das Deutschhaus umgezogen. Offizielle Einweihung sei aber erst am 08. September. Dann würde auch der Landtag wieder in sein altes Gebäude zurückziehen. Ende September soll das Parlament erstmals in dem sanierten Deutschhaus tagen.