Sie ist ein Blickfang und Wahrzeichen vor dem Mainzer Dom: die Heunensäule. Heute muss der 1.000 Jahre alte Sandstein-Koloss vorübergehend weichen. Dafür braucht es schweres Gerät.

Seit 1975 steht die Heunensäule schon auf dem Markt in Mainz - direkt gegenüber dem Dom. Die gut 1.000 Jahre alte Säule selbst ist noch gut in Schuss. Sorgen macht den Verantwortlichen der Stadt Mainz aber der Untergrund.

Sockel hat Rost angesetzt

Der sogenannte Sandfang unter der Heunensäule muss saniert werden. Der Sandfang dient dazu, das Regenwasser, das sich in der Marktmitte in einer Senke sammelt, abzuleiten. Es läuft durch kleine Öffnungen in ein gut zehn Quadratmeter großes Bauwerk, wo es gefiltert und in die Kanalisation geleitet wird.

Auch die Stahlbetonplatte, auf der der 16 Tonnen schwere Stein steht, muss ausgetauscht werden. Sie hat bereits Rost angesetzt.

Die Heunensäule - ein Sandstein-Monolith aus dem Odenwald Die 6,40 Meter hohe Heunensäule aus Sandstein wurde vor etwa 1.000 Jahren bei Miltenberg im Odenwald gefertigt Sie sollte ursprünglich, wie mehr als 40 andere, im Vorgängerbau des heutigen Mainzer Doms verbaut werden. Der Architekt entschied sich damals aber offensichtlich gegen die Säule. Die Stadt Miltenberg schenkte sie anlässlich des 1000-jährigen Domjubiläums 1975 der Stadt Mainz. Seitdem steht die Heunensäule dort auf dem Marktplatz. Am Boden umhüllt eine Bronzeplastik des Bildhauers Gernot Rumpf die Säule. Sie zeigt verschiedene Aspekte der Mainzer Geschichte, wie das Mainzer Rathaus und das Mainzer Rad.

Sanierung dauert mehrere Monate

Die Sanierung hat sich mehrmals verschoben, jetzt ist es so weit: Heute wird die Heunensäule vom Sockel gehoben. Dafür sind zwei Kräne nötig. Nachdem die Säule aus ihrer Verankerung gehoben wurde, wird sie neben der Baustelle gelagert. Ein Bauzaun schirmt die Baustelle ab.

Pünktlich zur Johannisnacht Ende Juni soll die Heunensäule dann wieder an ihrem angestammten Platz stehen. Ihren nächsten ganz großen Auftritt hat sie Ende November. Dann dient sie wieder während des Weihnachtsmarktes als Zentrum des Lichterzelts, das den Markt überspannt.