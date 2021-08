per Mail teilen

Die Stadt Wiesbaden will nach der Vollsperrung der Salzbachtalbrücke (A66 ) weitere Notmaßnahmen umsetzen. Demnach soll der bisherige Parkstreifen auf dem Theodor-Heuss-Ring zu einer Autospur umgebaut werden. Außerdem wird auf dem Konrad-Adenauer-Ring die Linksabbiegespur verlängert. Damit die Bahnhöfe besser erreicht werden können, werden am Bahnhof Wiesbaden-Ost neue Fahrradstellplätze und ein Taxistand eingerichtet. Am Bahnhof im Stadtteil Biebrich sollen unter anderem die Wege zwischen Bus- und Bahnsteig besser beschildert werden.