Stadt startet "Salzbachtalbrücken-Taxi"

Die Stadt Wiesbaden startet am Montag ihr Modellprojekt “Salzbachtalbrücken-Taxi”. Es richtet sich an Nutzer von S- oder Regionalbahnen, die wegen der Sperrung des Wiesbadener Hauptbahnhofs umständlichere Wege in Kauf nehmen müssen. Sie können für drei bzw. vier Euro mit dem Taxi von den Bahnhöfen Wiesbaden-Ost und Biebrich zum Wiesbadener Hauptbahnhof oder zum Platz der Deutschen Einheit fahren. Die Fahrgäste müssen ein gültiges Bahn-Ticket vorweisen können und sollten sich vor der Fahrt erkundigen, ob das Taxi sich an dem Modellprojekt beteiligt. Nach Angaben der Stadt Wiesbaden gilt das Angebot, bis der Wiesbadener Hauptbahnhof wieder für den Zugverkehr geöffnet wird - voraussichtlich am 22. Dezember. Der Bahnhof war vom Verkehr abgeschnitten, seit die über die Bahnstrecke führende Salzbachtalbrücke im Juni wegen Einsturzgefahr gesperrt werden musste.