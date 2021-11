Sprengung Salzbachtalbrücke: "Die Nordbrücke kippt über die Südbrücke"

In Wiesbaden laufen die Vorbereitungen zur Sprengung der maroden Autobahnbrücke der A66, der sogenannten Salzbachtalbrücke. Wichtigster Mann ist der Sprengmeister Eduard Reisch.

Highnoon an der Salzbachtalbrücke auf der A66 bei Wiesbaden: Am Samstag um 12 Uhr soll das Brückenbauwerk gesprengt werden. Seit fast fünf Monaten ist die A66 an dieser Stelle voll gesperrt, weil die Brücke als extrem einsturzgefährdet gilt. Am Samstag wird sie nun einstürzen: durch eine kontrollierte Sprengung, für die Sprengmeister Eduard Reisch verantwortlich ist.

"Die Südbrücke stürzt vertikal zu Boden und drei Sekunden später legt sich die Nordbrücke darüber, die kippt also Richtung Süden"

Das sei natürlich eine große Herausforderung, so Sprengmeister Eduard Reisch während der Vorbereitungen. Es gebe über tausend Zünder an der Brücke. Außerdem seien die Schutzmaßnahmen erheblich. Innerhalb eines Gefahrenbereichs von 250 Metern unter der Brücke darf sich niemand aufhalten.

Eduard Reisch, Sprengmeister Salzbachtalbrücke SWR SWR

Tierheim bereits evakuiert

Seit Wochen werden bereits viele Tonnen Sand unter der Brücke angehäuft, um Bahnschienen oder auch das Wiesbadener Klärwerk vor herunterfallenden Betonteilen zu schützen. Ein nahegelegenes Tierheim musste evakuiert werden. Die Hunde, die dort untergebracht sind, sind in eine Hundepension am Frankfurter Flughafen gebracht worden. Und natürlich müssen auch alle Anwohner den Gefahrenbereich verlassen. Etwa 140 Menschen sind davon betroffen

Keine Zuschauer in der Nähe der Brücke

Ob dieser Gefahrenbereich tatsächlich menschenleer ist, wird am Samstagvormittag vor der Sprengung genauestens kontrolliert. Ulrich Neuroth von der zuständigen Autobahn GmbH sagte, dass die Bundespolizei mit einem Hubschrauber das Gelände überfliegen werde.

"Leute, seid nicht lebensmüde"

Außerdem werde eine Drohne mit Wärmebildkamera eingesetzt, so Neuroth weiter. "Wenn ein Mitbürger auf die Idee kommt, sich das ganze aus der Nähe ansehen zu wollen, kann ich nur sagen: Leute, seid nicht lebensmüde."

Großes Verkehrschaos befürchtet

Andreas Kowol, Verkehrsdezernent der Stadt Wiesbaden, rechnet bereits während der Vorbereitung auf die Sprengung am Samstagmorgen und vor allem danach mit erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zwar sei die Schienenstrecke unter der maroden Brücke seit fast fünf Monaten nicht mehr befahrbar, "aber selbst die Bahnhöfe, die den Ersatzverkehr für diese Bahnstrecke aufgenommen haben, dürften nur sehr schwer zu erreichen sein." Außerdem, so Kowol weiter, gebe es für den Autoverkehr noch weniger Möglichkeiten. "Es wird zu vielen Problemen im Verkehrsgeschehen in der Wiesbaden Innenstadt und den Stadtteilen Biebrich, Schierstein und Erbenheim kommen."