Sperrung der Salzbachtalbrücke kostet täglich 350.000 Euro

Die Sperrung der Salzbachtalbrücke auf der A66 in Wiesbaden hat regionale Firmen bislang 52 Millionen Euro gekostet. Das haben die Industrie- und Handelskammern errechnet.

Am 18. Juni dieses Jahres wurde die Autobahnbrücke auf der A66 von heute auf morgen gesperrt. Der Grund: Einsturzgefahr wegen erheblicher Mängel an der Bausubstanz. Die Brücke ist inzwischen gesprengt. Trotzdem müssen seit diesem Tag Lkw und Arbeitspendler zum Teil große Umwege in Kauf nehmen.

Aus den zusätzlich gefahrenen Kilometern, zusätzlichen Personalkosten bei den Logistik-Unternehmen sowie den sogenannten Zeitkosten beim Autoverkehr haben die Industrie- und Handelskammern (IHK) aus Mainz und Wiesbaden ihre Schadensbewertung errechnet. Ergebnis: Allein auf die Werktage bezogen ergibt sich ein Gesamtschaden von täglich 350.000 Euro.

Der tatsächliche Schaden ist wohl höher

"Unsere Berechnungen bilden den absoluten Mindestbetrag ab", sagte der Wiesbadener IHK-Präsident Christian Gastl. Er geht davon aus, dass die tatsächlichen Kosten weit höher liegen. Grundlage der Berechnung sind Zahlen aus der Straßenverkehrszählung, wonach vor dem Kollaps täglich rund 80.000 Fahrzeuge über die Brücke fuhren.

Die Sprengung der Salzbachtalbrücke im November dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-POOL | Boris Roessler

Spedition aus Mainz-Kastel verliert mehrere 10.000 Euro

Die beiden Kammern machen ihre Berechnung an einem Beispiel deutlich: Die Spedition Zahn in Mainz-Kastel wickelt Transporte für viele Wirtschaftsbereiche ab, darunter vor allem für die Chemie- und Pharmaindustrie. Durch die Sperrung der Salzbachtalbrücke müssen die Lkw der Firma Zahn nun Umwege fahren. Das bedeute, so Geschäftsführer Mathias Zahn, längere Lieferzeiten und längere Arbeitszeiten. In Summe kämen so monatlich mehrere 10.000 Euro zusammen.

Ein Lkw der Spedition Zahn aus Mainz-Kastel Spedition Zahn

"Wir fahren für unsere Kunden zum Beispiel chemische Produkte von Lahnstein nach Frankfurt", erklärt Mathias Zahn. "Nur für dieses eine Geschäft entsteht uns durch den längeren Transportweg bereits ein monatlicher Umsatzverlust in Höhe von 18.000 Euro."

Regionale Mobilität muss Thema in jedem Rathaus sein

Nach dem Brückendesaster im Juni haben sich die Industrie- und Handelskammern aus Mainz und Wiesbaden sowie die Handwerkskammer Rheinhessen und Wiesbaden zum "Brückenschlag der Wirtschaft" zusammengeschlossen. Seitdem stehen die Kammern in regem Austausch.

Die Brückensprengung sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Neubau gewesen, so die Kammern in einer Pressemitteilung. Weiterhin gelte aber, die Lösung der Mobilitätsprobleme brauche eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Politik. Regionale Mobilität müsse Chefsache in allen Rathäusern und Parlamenten werden.