Die Arbeiten zur Stabilisierung der einsturzgefährdeten Salzbachtalbrücke an der A66 in Wiesbaden sollen in dieser Woche abgeschlossen werden. Das hat die Autobahn-Gesellschaft des Bundes mitgeteilt. Der dafür verwendete Beton müsse danach aushärten. Außerdem dauere die Sicherung der darunterliegenden Straßen und Bahnanlagen noch acht Wochen. Aktuell geht die Autobahngesellschaft davon aus, dass die Salzbachtalbrücke an der A66 Mitte Oktober gesprengt werden kann. Ein Teil der Autobahnbrücke war im Juni überraschend abgesackt. Seitdem gibt es in diesem Bereich eine Vollsperrung, Autofahrer müssen Umwege in Kauf nehmen.