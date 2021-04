Wann erlauben es die Corona-Verordnungen und Inzidenzwerte wieder ins Freibad zu gehen? Da das niemand sagen kann, laufen die Saisonvorbereitungen in den rheinhessischen Bädern sehr unterschiedlich.

Die Freibadsaison kommt immer näher. Alle hoffen, trotz der Corona-Krise, wieder ins Schwimmbad gehen zu können. Die Hygieneregeln haben die Freibäder vergangenes Jahr schon erfolgreich umgesetzt. Auch die Zugangsregelungen mit Terminbuchungen funktionierten reibungslos und kann jederzeit wieder umgesetzt werden. Jetzt müssen noch die Schwimmbecken und die Grünanlagen für die Badegäste fit gemacht werden. Aber da zögern noch einige Verantwortlichen in den Schwimmbädern.

Zögern wegen Corona: Rheinhessen-Bad Nieder-Olm und Wartbergbad Alzey

Die Vorbereitungen auf die neue Freibad-Saison laufe sehr verhalten, so Jörg Kandulla von der Schwimmbadverwaltung des Rheinhessen-Bades in Nieder-Olm. Normalerweise hätten er und seine Mitarbeiter längst das alte Wasser aus den Becken gelassen, sie gereinigt und damit begonnen, frisches Wasser einzulassen. Aber ohne konkreten Öffnungstermin sei das unsinnig und zu teuer, so Kandulla weiter. Vor allem das Heizen der Becken gehe ins Geld, so Kandulla weiter. Deshalb würden zurzeit lediglich einige Arbeiten auf den Liegeflächen und den Gebüschen erledigt. Gebe es konkrete Vorgaben, wann das Rheinhessen-Bad öffnen dürfe, brauche man zwei bis drei Wochen Vorbereitung.

In Alzey sieht man das ähnlich wie in Nieder-Olm. Ohne konkreten Öffnungstermin ruhen im Wartbergbad die wichtigsten Vorbereitungen auf die neue Freibad-Saison. Die Becken dort sind noch nicht gereinigt, die Schwimmbadtechnik noch nicht wieder in Betrieb genommen. Zu teuer, lautet auch hier das Argument. Besonders wenn man noch Wochen oder gar Monate auf die ersten Gäste warten müsse. Ohne Vorgaben aus der Politik und der Verwaltung, wann ein Betrieb wieder möglich ist, werden auch in Alzey nur Grünarbeiten erledigt.

Optimismus im Freibad Gimbsheim und Neubornbad Wörrstadt

Beim Freibadverein in Gimbsheim ist man etwas optimistischer. Auf facebook schreibt der Verein, der das Bad betreibt, man gehe davon aus, dass ab einer Inzidenz von unter 100 im Kreis Alzey-Worms ein Badebetrieb möglich wird. Der Vereinsvorstand schreibt, man bereite alles vor, um öffnen zu können, auch unter dem aus dem vergangenen Jahr bewährten Hygienekonzept. Allerdings hat der Verein alle Termine im Gimbsheimer Bad bis Ende des Monats abgesagt. Darunter auch den Frühjahrs-Triathlon und die Deutsche Meisterschaft im Quadrathlon. Lediglich der Helfertag am 8.Mai soll mit einer Ausnahmegenehmigung der Kreisverwaltung stattfinden, damit die Vereinsmitglieder die Vorbereitungen für die neue Saison im Bad abschließen können. Die Mitgliederzahl im Verein wächst übrigens trotz Corona: allein im laufenden Jahr konnte der Verein schon mehr als 50 neue Mitstreiter begrüssen.

"Wir könnten in 14 Tagen loslegen", so Michael Baab, der Werksleiter des Neubornbades in Wörrstadt. Die Vorbereitungen seien so gut wie abgeschlossen, die Becken mit frischem Wasser gefüllt. Allerdings hat auch er keine Ahnung, wann das Bad tatsächlich öffnen darf und unter welchen Bedingungen. Allerdings gebe es noch das Hygienekonzept aus dem vergangenen Jahr, dass sofort wieder einsatzbereit sei.

Vorbereitungen fast abgeschlossen im Taubertsbergbad Mainz

Im Mainzer Taubertsbergbad steht man Gewehr bei Fuß. Ungeachtet der Corona-Pandemie haben dort wie immer bereits im März die ersten Vorbereitungen auf die neue Saison begonnen. Inzwischen ist der Außenbereich gereinigt, die Becken sind geputzt und mit frischem Wasser gefüllt. Außerdem habe der TÜV bereits die Spielgeräte am Spielplatz abgenommen und freigegeben, so Massimo Lo-Surdo, der Leiter des Badebetriebes im Mainzer Taubertsberg. Er hofft, trotz Pandemie, im Mai öffnen zu können. Bis dahin sei das Freibad bereit für die Gäste.

Neues Freibad in Mainz weiter im Gespräch: "Heilige Makrele"

Das geplante Naturschwimmbad im Mainzer Zollhafen mit Holzpontons und Strand-Feeling. Ingenieurbüro Francke + Knittel GmbH/Heilige Makrele

Trotz Corona-Krise verfolgt der Projektleiter und Wasseringenieur Alex Kiefer weiterhin seine Idee des Naturschwimmbades "Heilige Makrele" im Mainzer Zollhafen. Nach seinen Vorstellungen soll das Zollhafenbecken von mehreren geschwungenen Holzpontons umrandet werden. Zusätzlich könnten terrassenförmige Strände aus Kies und Sand angelegt werden. Auch eine 50-Meter-Bahn für Sportschwimmer und Schulklassen soll es geben. Laut Kiefer wird die Wasserqualität des Rheins immer besser, zeitweise sei sie sogar hervorragend. Für die zwei Hektar große Wasserfläche im Zollhafen gebe es derzeit keine anderen Planungen von Seiten der Stadt. Dies sei eine einmalige Chance. Die Gespräche mit den Behörden und die Planungen würden laufen.

Freibäder vergangenen Sommer zufrieden trotz Corona-Einschränkungen

Die Menschen wollen im Sommer unbedingt ins Freibad schwimmen gehen. Das ist im vergangenen Sommer klar geworden. Trotz der Hygiene-Regeln in den Bädern und der Einschränkungen der Besucherzahlen waren die Freibad-Betreiber in Rheinhessen im Sommer 2020 zufrieden mit der Saison. Vor allem an den heißen Tagen waren die Bäder komplett ausgelastet gewesen. Im Freibad in Nieder-Olm bedeutete das je 600 Besucher in drei Schichten. Vor Corona gab es Platz für bis zu 3.000 Badegäste gleichzeitig. In anderen Bädern wie im Freibad Ingelheim gab es keine unterschiedlichen Schichten. Da konnten die Badegäste über ein Ampelsystem im Internet sehen, ob es noch Platz gibt. Auch wenn weniger Besucher in die Freibäder gehen konnten und damit auch die Einnahmen bis zu 50 Prozent weniger waren, sei es eine soziale Verpflichtung gewesen, auch in Pandemiezeiten zu öffnen, so der Sprecher des Binger Naturerlebnisbades.