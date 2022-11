Falschparker blockiert Gleise und verletzt Straßenbahnfahrer in Mainz

Erst hat ein Falschparker in Mainz die Gleise in der Gaustraße blockiert und so die Straßenbahn lahmgelegt, dann verletzte er zwei Straßenbahnfahrer. Die Polizei sucht noch nach dem Mann.

Nach Angaben der Polizei hatte der Mann sein Auto am frühen Morgen in der Gaustraße so in einer Kurve geparkt, dass zwei ankommende Straßenbahnen nicht mehr vorbeifahren konnten. Wie die Polizei mitteilt, stiegen die beiden Straßenbahnfahrer daraufhin aus und bemerkten, dass an dem Audi zwei verschiedene Nummernschilder angebracht waren. In der Umweltplakette, die an der Windschutzscheibe befestigt ist, war noch ein drittes Kennzeichen eingetragen.

Als der Audi-Fahrer kurze Zeit später auftauchte, sprachen die beiden Straßenbahnfahrer ihn an. Der Mann sei daraufhin in seinen Wagen gestiegen und stadtauswärts geflohen. Auf der Flucht rammte er einen der beiden

Straßenbahnfahrer, der zur Seite geschleudert und leicht verletzt

wurde. Ob der Autofahrer ihn womöglich absichtlich angefahren hat, wird laut Polizei derzeit geprüft. Der zweite Straßenbahnfahrer wurde ebenfalls leicht an der Hand verletzt.

Mainzer Polizei fahndet nach dem Mann

Die Polizei leitete eine große Fahndung nach dem unbekannten Mann ein. Er soll 30 bis 35 Jahre alt sein, eine Vollglatze haben und Brille tragen. Laut Polizei war er komplett schwarz angezogen und trug Handschuhe. Bei dem Auto handelt es sich den Angaben zufolge um einen schwarzen Audi A6. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist eines der am Audi angebrachten Kennzeichen bereits als gestohlen gemeldet worden.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 oder per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Sendung von: 10.00 Uhr, 28.11.2022, Am Vormittag, SWR4 Rheinland-Pfalz