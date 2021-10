Premierenfahrt von neuer S-Bahn "Mireo" führt nach Worms

Durch Rheinland-Pfalz rollen künftig modernere S-Bahnen. Am Freitag wurde einer der neuen Züge in Mainz vorgestellt. Für die Premierenfahrt legte der elektrisch betriebene Zug des Typs Mireo die Strecke nach Worms zurück. Der neue, 70 Meter lange S-Bahn-Zug mit 200 Sitzplätzen gilt als besonders energieeffizient und kann bis zu 160 Kilometer pro Stunde schnell fahren. In Baden-Württemberg ist der Mireo schon seit einigen Monaten im Einsatz. Ab Montag sollen vier der neuen S-Bahnen auch auf den Strecken zwischen Mainz und Worms sowie Worms und Mannheim unterwegs sein, zunächst im Probebetrieb. Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember sollen die neuen S-Bahnen planmäßig eingesetzt werden. Insgesamt wurden 270 Millionen Euro in 57 Fahrzeuge investiert.