Wegen Corona hatte die Stadt Mainz eine Notunterkunft für Obdachlose im Stadtteil Gonsenheim eingerichtet. Die Einrichtung darf jetzt erst einmal bleiben.

Das hat der Mainzer Sozialdezernent Eckart Lensch (SPD) am Donnerstag beim Runden Tisch Obdachlosigkeit mitgeteilt. Solange die Ansteckungsgefahr durch die Corona-Pandemie bestehe, könnten ältere und vorerkrankte Wohnsitzlose in der ehemaligen Wohnsiedlung "Housing Area" in Gonsenheim unterkommen, so Lensch.

Sollte es noch einmal sehr kalt werden, könnten dort auch jüngere, gesunde Wohnsitzlose aufgenommen werden. Die Container am Fort Hauptstein im Stadtteil Hartenberg-Münchfeld würden dagegen wie jedes Jahr Ende März abgebaut.

Ausreichend Übernachtungsangebote für Obdachlose

An dem Runden Tisch hatten Vertreter der Stadt, mehrerer Hilfseinrichtungen und der Polizei teilgenommen. Laut Lensch waren sich alle einig, dass die Zusammenarbeit in diesem Winter gut geklappt habe. Die verschiedenen Übernachtungsangebote seien von den Wohnsitzlosen zwar sehr gut genutzt worden, hätten aber ausgereicht. Auch für Frauen habe es genügend sichere Schlafplätze gegeben.

Bei dem Treffen war auch der Verein "Armut und Gesundheit" dabei. Dessen Vorsitzender Gerhard Trabert betonte, dass man der Stadt sehr dankbar sei, wie sie in der Kälteperiode reagiert habe. So habe sie sehr schnell erlaubt, dass der Verein Notschlafwagen für Obdachlose aufstellen durfte.

Wunsch nach permanenten Unterkünften

Es bestehe aber weiter der Wunsch, alternative Wohnformen für Obdachlose einzurichten, die nicht in den klassischen Unterkünften unterkommen könnten, so Trabert. Es müsse dauerhaft über das ganze Jahr zum Beispiel kleine Container oder Wohnwagen geben. In Bad Kreuznach seien solche schon erfolgreich im Einsatz. Die Stadt Mainz lehnt Mini-Container bislang ab.

Drei tote Obdachlose in diesem Winter

In Mainz sind in diesem Winter bereits drei wohnsitzlose Menschen gestorben. Allerdings nicht alle an der Kälte. Eine Frau war in ihrem Zelt in der Nähe der Uniklinik erfroren. Ein anderer Mann war tot auf einer öffentlichen Toilette gefunden worden.