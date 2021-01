Die Silvesternacht ist in Rheinhessen außergewöhnlich ruhig verlaufen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Mainz hatten die rund 200 Beamtinnen und Beamten zum Start ins neue Jahr vergleichsweise wenig Arbeit. Ein paar Feuerwerke seien auf privaten Grundstücken gezündet worden, ganz wenige nur im öffentlichen Raum. Auf den Straßen waren den Angaben zufolge nicht viele Menschen unterwegs. An einigen Stellen versammelten sich kleinere Gruppen, um im Freien auf das neue Jahr anzustoßen. Insgesamt wurden laut Polizei rund 170 Kontrollen durchgeführt. Dabei habe es aber nur wenige Verstöße gegen die Corona-Regeln gegeben, wie etwa gegen die Abstandsregeln oder das Alkoholverbot in der Öffentlichkeit. In Bad Kreuznach schoss ein Mann auf der Straße mehrfach mit einer Schreckschusspistole in die Luft. Gegen ihn wird jetzt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.