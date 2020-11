Nach der Hauptausschusssitzung der Stadt Nierstein am Montagabend fordert die Wählergruppe NEU den Rücktritt des Ersten Beigeordneten Otto Schätzel (parteilos). Dieser habe ein desaströses und fahrlässiges Bild abgegeben, heißt es in einer Mitteilung der Stadtratsfraktion. Hintergrund der Rücktrittsforderung sind inoffizielle Verhandlungen Schätzels, die dieser im Zusammenhang mit dem Rhein-Selz-Park geführt hat. Der Eigentümer des Areals will dort eine sogenannte Offroad-Strecke für Motorräder und Geländeswagen einrichten. Das lehnt die Stadt ab, der Streit wird derzeit vor Gericht verhandelt. Schätzel wollte die Angelegenheit außergerichtlich klären. Damit habe er alles noch schlimmer gemacht, so die Wählergruppe NEU. Das Schlimmste aber sei, dass Schätzel seine Fehler nicht erkenne. In seinem Handeln bestehe eine enorme Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung und eine ungeheure Naivität und Unbedarftheit, heißt es in der Mitteilung. Er sei für dieses Amt ungeeignet. Schätzel war bislang für den SWR bislang nicht für eine Stellungnahme erreichbar.