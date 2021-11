Ruderer lösen Großeinsatz im Rhein aus

per Mail teilen

Drei Ruderer haben am Samstag auf dem Rhein bei Oppenheim einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und DLRG ausgelöst. Nach Angaben der Rettungskräfte seien die Ruderer mit einer Boje zusammengestoßen. Anschließend sei das Ruderboot gekentert. Zwei Ruderer hatten sich an eine Boje geklammert. Sie wurden von einem Fährmann aus dem Rhein gerettet. Er fuhr mit seiner Fähre auf die Ruderer zu und ließ die Rampe der Fähre zu den Ruderern herab. Sie konnten daraufhin an Bord klettern. Der Dritte konnte im benachbarten Nierstein selbst aus dem Wasser steigen. Die verunglückten Ruderer blieben unverletzt.