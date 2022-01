Polizist bei Unfallabsicherung auf B41 schwer verletzt

per Mail teilen

Ein Polizist ist beim Absichern eines Unfalls auf der B41 bei Roxheim schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Samstagabend mit. So habe die "ordnungsgemäß abgesicherte Streifenwagenbesatzung" den Verkehr verlangsamt, damit der Abschleppdienst das liegengebliebene Fahrzeug aufladen konnte. Ein 25-jähriger Polizist sei dabei aus noch ungeklärter Ursache von einem 80 Jahre alten Autofahrer erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert worden. Die Verletzungen seien schwer, aber nicht lebensgefährlich, so die Polizei. Die B 41 war für etwa drei Stunden voll gesperrt. Es kam zu Stau.