Ingelheimer Rotweinfest verschärft Corona-Regeln

Weinfest trotz Corona - geht das schon wieder? Seit dem vergangenen Wochenende läuft das Rotweinfest in Ingelheim. Dabei galt zunächst das "2G plus"-Konzept. Doch zuletzt haben die Veranstalter ihre Regeln verschärft.

Rein darf inzwischen nur noch, wer geimpft oder genesen ist - ein Test reicht nicht mehr. Letzte Woche ging das noch auf dem Ingelheimer Rotweinfest, das war die sogenannte "2G plus"-Regel. Dazu gehörten auch Maske und Abstand. Doch daran haben sich nicht alle gehalten. "Durchsagen und Kontrollen haben nicht gewirkt", sagt Matthias Becker von der Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH. "Und so haben wir uns entschieden, die '2G-Regel' umzusetzen."

Veranstalter: Die Jugendlichen sind "gekniffen"

Am heutigen Sonntag geht das Rotweinfest zu Ende. Und im 2G-Endspurt kann sogar auf Maske und Abstand verzichtet werden. Aber die Regelung schließt vor allem einige Jugendliche ab 12 Jahren aus. "Weil die ja noch nicht eine so hohe Impfquote haben wie andere Personengruppen. So sind die auch im doppelten Sinne wieder - ich sage es mal etwas rheinhessisch - gekniffen."

Trotzdem: In Ingelheim ist man froh, dass das traditionelle Rotweinfest überhaupt stattfinden kann. An Besucherinnen und Besuchern mangele es trotz der verschärften Regelung nicht, berichten Händler. "Und das bedeutet, dass wir uns auf dem Fest bewegen können, ohne dass wir eine Maske tragen müssen", meint Winzer Christian Dautermann. "Das ist natürlich absolut befreiend für die Leute."

Testlauf für den Weihnachtsmarkt

Viele auf dem Gelände um die Ingelheimer Burgkirche verstehen die neuen Einlassregeln. "Nachdem ich verfolgt habe, wie viele Leute letzte Woche hier waren und wie wenige sich an die Regeln gehalten haben, habe ich damit gerechnet, dass das kommt", sagt eine Besucherin. "Für mich ist es angenehmer, hier ohne Maske rumlaufen zu können", meint eine andere.

Die Bürgermeisterin von Ingelheim sieht das Rotweinfest auch als Test für den Ingelheimer Weihnachtsmarkt. "Unser großer Weihnachtsmarkt findet ja auch hier auf dem Gelände statt. Das heißt wir können sowohl üben wie man den Einlass organisiert, als auch wie man die Corona-Regelung umsetzt", berichtet Eveline Breyer (CDU).

Die Gespräche hierzu laufen. Für Fahrgeschäfte und Händler ist das ein positiverer Ausblick als im letzten Herbst.