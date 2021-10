Deutsches Weininstitut prämiert rheinhessische Roséweine

Das Deutsche Weininstitut in Bodenheim hat bei der Bundesweinprämierung mehrere Roséweine aus der Region ausgezeichnet. Nach der Entscheidung der Jury kam der beste Rosé des Landes vom Weingut Zehe-Clauß aus Mainz. Platz zwei ging an das Weingut Thomas Gottwald und Sohn aus Lörzweiler, Platz drei an die Nahe an das Weingut Emmerich-Köbernik aus Waldböckelheim. Monika Reule, die Geschäftsführerin des Deutschen Weininstitutes betonte, dass Roséweine in Deutschland immer beliebter werden. Die Weinsorte machte im vergangenen Jahr bereits zwölf Prozent aller verkauften Weine in Deutschland aus, Tendenz steigend.