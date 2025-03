Er wurde am Rosenmontag 2014 in Mainz geboren und ausgerechnet sein 11. Geburtstag fällt nun wieder auf Rosenmontag. Und der soll für Aaron Baumgärtner ein ganz besonderer werden.

Stolz präsentiert Aaron Baumgärtner seine Gardeorden. Einer davon ist ein kleines goldenes Männchen mit Narrenkappe. Es hängt an einer grün-weißen Kordel um Aarons Hals und baumelt über seiner grün-gelb-roten Gardeuniform auf Brusthöhe herunter. "Das war der Gardeorden von 2014 der Garde der Prinzessin", erklärt der noch Zehnjährige strahlend. "Weil ich in dem Jahr geboren wurde, haben unsere Nachbarn, die auch in der Garde sind, mir den geschenkt."

Rosenmontagskind dank zu früher Geburt

Eigentlich sollte Aaron gar kein Rosenmontagskind werden, erzählt seine Mutter Marion. Der Geburtstermin war für Mitte März vorgesehen. "Das kam relativ überraschend an dem Abend, da war noch nicht so klar, dass es schon losgeht." Dann ging aber alles recht schnell. Als Aaron am Rosenmontag 2014 in einer Mainzer Klinik zur Welt kam, war es kurz vor Mitternacht – eine knappe Geschichte also. "Aber es sollte wohl so sein, dass er ein Rosenmontagskind wird", sagt seine Mutter schmunzelnd, "und das passt auch zu ihm."

Fastnachtsgeschenk fürs Rosenmontagskind

Gleich zu Aarons Geburt gab es dann auch das erste Fastnachtsgeschenk für ihn: ein gehäkeltes Mützchen vom Mainzer Carneval-Verein (MCV) in den Fastnachtsfarben Rot, Gelb, Blau und Weiß. "Aaron war bei der Geburt sehr klein und das letzte Mützchen für Rosenmontagskinder, das in dieser Nacht noch übrig war, war sehr groß – von daher hat’s am Anfang nicht gepasst", lacht Mutter Marion.

Aaron feiert närrischen Geburtstag am Rosenmontag 2025

Nun, am 3. März 2025, feiert Aaron wieder Geburtstag an einem Rosenmontag. Auch noch seinen närrischen elften. Und dazu erfüllt das Geburtstagskind sich selbst einen besonderen Wunsch: "Ich laufe beim Mainzer Rosenmontagszug mit", verkündet Aaron stolz.

Die Idee dazu sei ihm im letzten Sommerurlaub gekommen, berichtet seine Mutter: "Wir saßen am Strand in der Bretagne und er sagte: Ich hab eine Idee für meinen Geburtstag. Ich dachte erst: Na ja, es ist Sommer, warten wir mal ab, Wünsche ändern sich nochmal. Aber er ist dann sehr konsequent drangeblieben an der Idee."

Eintritt in die Mainzer Garde der Prinzessin

Um sein Ziel zu erreichen, ist Aaron im vergangenen Herbst zusammen mit seiner Mutter in die Mainzer Garde der Prinzessin eingetreten. Dort waren auch schon Freunde von ihm Mitglied. Mittlerweile ist er voll ausgerüstet mit Dreispitzhut, weißer Perücke, weißen Handschuhen, schwarzen Stiefeln und natürlich der Gardeuniform. "Die ist sehr gemütlich, was ich nicht erwartet hätte", sagt Aaron.

Erster Auftritt in Uniform beim Neujahrsumzug der Mainzer Garden

In seiner Uniform ist der Zehnjährige zum ersten Mal beim Neujahrsumzug der Mainzer Garden mitgelaufen. "Ich hab sogar die Kadetten-Fahne getragen", erzählt Aaron.

Das war cool, wie die ganzen Leute am Straßenrand beim Neujahrsumzug gejubelt haben.

Vorfreude auf Mainzer Rosenmontagszug

Seitdem fiebert Aaron Baumgärtner dem Mainzer Rosenmontagszug nur noch mehr entgegen. "Ich bin sehr aufgeregt", gibt Aaron zu, "aber ich freu mich natürlich auch. Ich denke, es wird super, weil ich auch zusammen mit meinen Freunden laufe." Außerdem freue er sich darauf, Süßigkeiten zu werfen, grinst Aaron.

Mit der Startnummer 106 von 141 beim Mainzer Rosenmontagszug wird das Geburtstagskind in seiner Uniform und mit seinen Gardeorden um den Hals hängend wieder bei den Kadetten mitlaufen – als einer von mehreren hundert Gardisten der Garde der Prinzessin. Mutter Marion und die ganze Familie werden dann am Straßenrand stehen und ihrem Rosenmontagskind zujubeln.

Rosenmontagskind will Gardist bleiben

Im Anschluss an den Rosenmontagszug geht es für Aaron und seine Familie dann ins Garde-Feldlager auf der Zitadelle. Und danach? "Ich bin gespannt, was er dann im Rückblick sagt zu dem Tag, ob das so der perfekte Geburtstag gewesen sein wird", sagt Mutter Marion. "Aber ich glaube ja, also er ist sehr überzeugt davon."

"Ja, ich will in der Garde bleiben", bestätigt Aaron. Also vielleicht wird das Rosenmontagskind in Zukunft noch bei vielen weiteren Rosenmontagszügen in Mainz mitlaufen.