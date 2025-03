"Am Rosenmontag bin ich geboren!"

Wer am Rosenmontag in Mainz geboren ist, hat ganz bestimmt närrisches Blut. Sieben Babies haben in diesem Jahr am höchsten Mainzer Feiertag das Licht der Welt erblickt.

„Wir finden das Geburtsdatum mega toll“, freut sich Daniel Mosbacher. Seine Frau Lisa und er haben am Rosenmontag die kleine Anna bekommen. Wie die Pressestelle der Unimedizin mitteilt, erblickte das Mädchen um 8 Uhr das Licht der Welt. Nach ihr kamen noch fünf weitere Rosenmontagsbabies in der Mainzer Uniklinik hinterher. Drei Jungen und drei Mädchen seien geboren. Das siebte Rosenmontagsbaby kam im Marienhaus Klinikum in Mainz zur Welt. Es ist ein Mädchen und heißt Liana. Mainz "In Meenz zu feiern, des is nett, but don't forget se Zugplakett" Der Mainzer Rosenmontagszug 2025 Der Mainzer Rosenmontagszug gehört zu den drei größten Rosenmontagszügen Deutschlands und fand am 3.3.2025 bei strahlendem Sonnenschein statt. In Fastnachtsfamilie hinein geboren Der frisch gebackene Papa der kleinen Anna, Daniel Mosbacher, freut sich besonders über das Geburtsdatum, weil seine Frau und er begeisterte Fastnachter sind. Seine Frau habe früher selbst in einer Showtanzgruppe getanzt. Meine Frau hat früher selbst in einer Showtanzgruppe getanzt und wir feiern gerne Fastnacht. Daher haben wir schon gehofft, dass sie am Rosenmontag geboren wird. Die kleine Anna ist das zweite Kind der beiden und macht mit ihrem Bruder Henri die Familie komplett. Die Familie kommt aus dem hessischen Flörsheim-Wicker und freut sich, ihr kleines Fastnachtsbaby bald nach Hause bringen zu können. Helau und herzlichen Glückwunsch an alle frisch gebackenen Eltern!